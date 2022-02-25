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Ракурс
Самые сложные направления российских атак назвали в Офисе президента

Самые сложные направления российских атак назвали в Офисе президента

25 фев 2022, 22:24
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Самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.



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Там до сих пор идут бои между украинскими военными и оккупантом.

Ранее мэр Кличко сообщил, что следующая ночь и утро будут тяжелы для киевлян.

Источник: Ракурс


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