Самые сложные направления российских атак назвали в Офисе президента

https://racurs.ua/n167599-samye-slojnye-napravleniya-rossiyskih-atak-nazvali-v-ofise-prezidenta.html

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Самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.

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Там до сих пор идут бои между украинскими военными и оккупантом.

Ранее мэр Кличко сообщил, что следующая ночь и утро будут тяжелы для киевлян.