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Самые сложные направления российских атак назвали в Офисе президента
Самые сложные направления российских атак назвали в Офисе президентаhttps://racurs.ua/n167599-samye-slojnye-napravleniya-rossiyskih-atak-nazvali-v-ofise-prezidenta.htmlРакурс
Самая сложная ситуация сейчас на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны.
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Там до сих пор идут бои между украинскими военными и оккупантом.
Ранее мэр Кличко сообщил, что следующая ночь и утро будут тяжелы для киевлян.