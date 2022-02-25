Найскладніші напрямки російських атак назвали в Офісі президента

https://racurs.ua/ua/n167599-nayskladnishi-napryamky-rosiyskyh-atak-nazvaly-v-ofisi-prezydenta.html

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Найскладніша ситуація нині на Харківському напрямку, в Сумській області та на півдні країни. Там досі точаться бої між українськими військовими та окупантом.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу.

Тактика окупантів частково нагадує терористичні методи: обстрілюють житлові квартали, школи і навіть дитячі садочки, — розповів Подоляк.

Українські порти переходять під посилену охорону. Подоляк розповів і про економічний захист українців. Уряд позичить 400 млрд гривень, випустивши військові облігації. Він також нагадав, що гроші «єПідтримки» можна передати армії, а саме фонду «Повернись живим» або на рахунок Національного банку.

Крім того, експорт препаратів крові з України тимчасово припиняють, а МОЗ затверджуватиме обсяги забезпечення донорською кров’ю.