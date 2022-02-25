Ракурсhttps://racurs.ua/
Найскладніші напрямки російських атак назвали в Офісі президента
Найскладніші напрямки російських атак назвали в Офісі президентаhttps://racurs.ua/ua/n167599-nayskladnishi-napryamky-rosiyskyh-atak-nazvaly-v-ofisi-prezydenta.htmlРакурс
Найскладніша ситуація нині на Харківському напрямку, в Сумській області та на півдні країни. Там досі точаться бої між українськими військовими та окупантом.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу.
Тактика окупантів частково нагадує терористичні методи: обстрілюють житлові квартали, школи і навіть дитячі садочки, — розповів Подоляк.
Українські порти переходять під посилену охорону.
Подоляк розповів і про економічний захист українців. Уряд позичить 400 млрд гривень, випустивши військові облігації. Він також нагадав, що гроші «єПідтримки» можна передати армії, а саме фонду «Повернись живим» або на рахунок Національного банку.
Крім того, експорт препаратів крові з України тимчасово припиняють, а МОЗ затверджуватиме обсяги забезпечення донорською кров’ю.
Якщо зіставити військові потенціали України й Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання — затиснути Київ та основні міста сходу й півдня країни, — заявив радник голови Офісу президента.
сухопутні сили України повідомили, що Росія зазнала значних втрат в районі Коблево. Бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу знищили 25 агресорів російського десанту у бою в районі Коблево.
Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук у Facebook. З аналогічною інформацією виступив нардеп Олексій Гончаренко.
.
Раніше мер Кличко повідомив, що наступна ніч і ранок будуть важкі для киян.