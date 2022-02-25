Россия нанесла удары по аэродромам. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n167598-rossiya-nanesla-udary-po-aerodromam-v-mirgorode-i-starokonstantinove.html

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Обстріли українських аеродромів не припиняють російські окупанти.

Сьогодні, 25 лютого, ворог завдав точкових ударів по аеродрому у Миргороді Полтавської області. На щастя, ніхто не загинув. Мешканців міста закликають зберігати спокій та не панікувати. Про це повідомила Миргородська міська рада у Facebook.

По військовому аеродрому Старокостянтинова, що на Хмельниччині, окупанти випустили п’ять ракет. Від вибухів на летовищі виникла пожежа. Як пише «Суспільне», міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук зазначив, що зараз у місті все нормально, а техніка ціла. Ніхто внаслідок ракетного удару не постраждав.

Як пише сайт sq.com.ua із посиланням на речника Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгена Василенка, після обстрілу загорілися залишки нафтопродуктів у зруйнованому резервуарі. Згодом рятувальники локалізували полум’я. До найближчих будівель від місця пожежі не менше 500 метрів.

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Нагадаємо, 25 лютого агресор завдав авіаударів по Рівному, аеродрому Білої Церкви та Василькову на Київщині. В Офісі президента заявили, що кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються.

Джерела: «Суспільне», sq.com.ua