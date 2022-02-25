ВСУ заставили армию РФ изменить свои стратегические цели. Фото: slovoidilo.ua

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Україна гідно дає відсіч ворогу від початку російського вторгнення.

За дві доби ведення бойових дій частини та підрозділи Збройних сил України декілька разів змусили противника змінити свої стратегічні цілі. Противник намагався взяти в оточення угрупування Об'єднаних сил, але швидко втратив ініціативу на півночі від Харкова та був зупинений у своєму просуванні на півдні в Херсонської області. Про це 25 лютого повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

Обстановка, яка не дала змогу ворогу розвивати наступ в намічених напрямках, змусила його вносити корективи в свої плани, — наголосила вона.

У Міноборони зазначили, що росіяни досить швидко перенаправили основні зусилля на інший напрямок та зосередилися на Києві. Українські військові не дали ворогу досягти задуманого. Маляр не виключає, що наступного разу війська РФ шукатимуть інші способи ввійти в столицю.

Збройні Сили України продовжують бойові дії, наносять втрати противнику, змушуючи його відмовлятись від своїх намірів. Як сказав Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний: «Ця країна на наших плечах», — додала Маляр.



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Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що з початку повномасштабного вторгнення й станом на 15.00 25 лютого Збройні сили Росії втратили 2 тис. 800 військовослужбовців, до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 10 літаків та сім гелікоптерів.

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