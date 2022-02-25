Минобороны Украины обновило информацию о потерях врага. Фото: Getty Images

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Ракурс

Российская Федерация с начала нового вторжения в Украину несет значительные потери.

Украинские военные ликвидировали тысячи оккупантов и уничтожили более 500 различных бронемашин. Кроме того, подбиты десятки танков, самолетов и вертолетов врага. Такую информацию по состоянию на 15.00 25 февраля сообщила заместитель Министерства обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Потери оккупантов следующие:

танков — до 80;

боевых бронированных машин разных типов — 516;

самолеты — 10;

вертолеты — 7;

личного состава — 2 тыс. 800 человек.

Мы сильны! Победа будет за нами! — добавила Маляр.



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Напомним, 25 февраля Сухопутные войска ВС Украины заявили, что враг несет значительные потери после вторжения. Заявлялось, что такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Российская Федерация не испытывала за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!