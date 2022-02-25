Вооруженные силы уничтожили более 1 тыс. российских оккупантов

https://racurs.ua/n167574-voorujennye-sily-unichtojili-bolee-1-tys-rossiyskih-okkupantov.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят сокрушительные потери российским оккупантом. По состоянию на 25 февраля 15.00 количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тыс. за сутки.

Такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Об этом сообщили Сухопутные войска ВС Украины.

Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что ВСУ стойко держат оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Верьте в Вооруженные силы Украины! — говорится в сообщении.

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Напомним, атаку России на Украину мужественно отбивают наши защитники. Столица Украины продолжает обороняться, власти призывают киевлян записываться в территориальную оборону.

Наиболее опасной остается ситуация на северо-западе Киева. В Черниговской, Сумской и близ Харькова наступление противника остановлено.