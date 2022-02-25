Збройні сили знищили понад 1 тис. російських окупантів

https://racurs.ua/ua/n167574-zbroyni-syly-znyschyly-ponad-1-tys-rosiyskyh-okupantiv.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) завдають нищівних втрат російським окупантом. Станом на 25 лютого 15.00 кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає понад 1 тис. за добу.

Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Про це повідомили Сухопутні війська ЗС України.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо ЗСУ стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта. Вірте у Збройні сили України! — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, атаку Росії на Україну мужньо відбивають наші захисники. Столиця України продовжує оборонятися, влада закликає киян записуватися до територіальної оборони.

Найбільш небезпечною залишається ситуація на північному заході від Києва. На Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено.