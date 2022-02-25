Міноборони України оновило інформацію про втрати ворога. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n167577-tysyachi-zagyblyh-ponad-500-znyschenyh-bronemashyn-minoborony-pro-vtraty-rf.html

Ракурс

Російська Федерація від початку нового вторгнення в Україну зазначає значних втрат.

Українські військові ліквідували тисячі окупантів та знищили понад 500 різних бронемашин. Крім того, підбито десятки танків, літаків та вертольотів ворога. Таку інформацію станом на 15.00 25 лютого повідомила заступник міністерства оборони України Ганна Маляр у Facebook.

Втрати окупантів наступні:

танків — до 80;

бойових броньованих машин різних типів — 516;

літаки — 10;

гелікоптери — 7;

особового складу — 2 тис. 800 осіб.

Ми сильні! Перемога буде за нами! — додала Маляр.



.



Нагадаємо, 25 лютого Сухопутні війська ЗС України заявили, що ворог зазначає значних втрат після вторгнення. Заявлялося, що такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Російська Федерація не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!