Нові партії Javelin та зенітні боєприпаси пообіцяла Естонія Україні

Нові партії Javelin пообіцяла Естонія Україні. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/ua/n167576-novi-partiyi-javelin-ta-zenitni-boieprypasy-poobicyala-estoniya-ukrayini.html

Ракурс

Додаткову військову допомогу передасть Україні Естонія.

Українські захисники отримають 25 тис. упаковок сухих продуктів, медичне обладнання й особисте спорядження. Крім того, Таллінн передасть Києву боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів. Про це міністр оборони Естонії Кусті Салм заявив 25 лютого під час брифінгу, передає «Суспільне».

Як відомо, 18 лютого Естонія передала Україні снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». А в грудні 2021 року міністерство оборони Естонії заявило про намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці з боєприпасами до них. Однак надання цієї зброї ЗСУ заблокувала Німеччина.

.

Нагадаємо, 1 лютого до Києва прибув шостий літак із військовою допомогою Сполучених Штатів Україні. На борту вантажного літака було 84 т патронів до стрілецької зброї.

Джерело: «Суспільне»