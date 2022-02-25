Генштаб ЗСУ повідомив нову інформацію з фронту. Фото: Генштаб

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Ракурс

Другий день вторгнення російських військ в Україну триває у п’ятницю, 25 лютого.

Ворог продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках. Підрозділи окупантів підтримує авіація та високоточна зброя дальньої дії. На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не фіксується. Російські бойові літаки продовжують залітати з території Білорусь, польоти фіксуються вздовж північної ділянки державного кордону України. Оперативна інформація станом на 13.00 щодо російського вторгнення повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що на Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку Києва. При цьому ворог вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Це агресор робить для того, щоб зберегти темпи наступу. Також розвідка фіксує висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська.

Українські захисники з підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Зруйнований міст через річку Сіверський Донець в районі міста Щастя. Морські піхотинці закріпились на правому березі річки Кальміус.

Тим часом система протиповітряної оборони України 25 лютого знищила декілька балістичних ракет та щонайменше два літаки Військово-космічних сил Росії.

У Генштабі ЗСУ додали, що інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

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Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил інформували, що російські окупанти все частіше вибирають для ураження об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту.

«Ракурс» висловлює щиру подяку захисникам України!