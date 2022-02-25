Генштаб ВСУ сообщил новую информацию с фронта. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n167575-voyna-rossii-protiv-ukrainy-glavnoe-o-situacii-na-fronte.html

Ракурс

Второй день вторжения российских войск в Украину продолжается в пятницу, 25 февраля.

Враг продолжает наступательную операцию против Украины по ранее избранным направлениям. Подразделения оккупантов поддерживает авиация и высокоточное оружие дальнего действия. На Волынском направлении активных действий наземных группировок не фиксируется. Российские боевые самолеты продолжают залетать с территории Белоруссии, полеты фиксируются вдоль северного участка государственной границы Украины. Оперативную информацию по состоянию на 13.00 о российском вторжении сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении Киева. При этом враг вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Это агрессор делает для того, чтобы сберечь темпы наступления. Также разведка фиксирует выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

Украинские защитники из подразделений Объединенных сил на Донбассе остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Разрушенный мост через реку Северский Донец в районе города Счастья. Морские пехотинцы закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Между тем, система противовоздушной обороны Украины 25 февраля уничтожила несколько баллистических ракет и по меньшей мере два самолета Военно-космических сил России.

В Генштабе ВСУ добавили, что другие подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

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Напомним, в Генштабе Вооруженных сил информировали, что российские оккупанты все чаще выбирают для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

«Ракурс» выражает искреннюю благодарность защитникам Украины!