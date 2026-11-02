РФ использовала перемирие в Олешках для ротаций и укрепления позиций. Фото:

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Армія Російської Федерації використала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині для облаштування позицій.

За час гуманітарної паузи була зафіксована ротацію російських підрозділів й укріплення позицій. Також за цей час ворог розширив антидронові засоби на дорогах та наростив логістику, зокрема підвезення боєприпасів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

У командуванні наголосили, що в рамках запровадженого перемир’я підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей. Це дозволило доставити за призначенням гуманітарні вантажі, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що режим припинення вогню в районі Олешок, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада включно, офіційно завершився. Омбудсмен додав, що українська сторона працює з російською над опрацюванням можливості продовження подібних гуманітарних кроків.