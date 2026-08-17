Последствия поражения предприятия «Комбинат Каменский», фото: Генштаб ВСУ

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Генштаб ЗСУ розповів про наслідки ураження російського підприємства «Комбинат Каменский» у Каменську-Шахтинському Ростовської області, удар по якому було завдано в ніч на 16 серпня.

Підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що «Комбинат Каменский» — це підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.