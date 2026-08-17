Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия поражения предприятия «Комбинат Каменский», фото: Генштаб ВСУ

Два цеха уничтожены, четыре повреждены — Генштаб рассказал о последствиях поражения производителя российского ракетного топлива (ФОТО)

17 авг 2026, 13:32
999

Генштаб ЗСУ розповів про наслідки ураження російського підприємства «Комбинат Каменский» у Каменську-Шахтинському Ростовської області, удар по якому було завдано в ніч на 16 серпня.

Підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що «Комбинат Каменский» — це підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває, — наголосили у Генштабі.

Наслідки ураження підприємства «Комбинат Каменский», фото: Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров