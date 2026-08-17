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Ракурс
Наслідки ураження підприємства «Комбинат Каменский», фото: Генштаб ЗСУ

Два цехи знищено, чотири пошкоджено — Генштаб розповів про наслідки ураження виробника російського ракетного палива (ФОТО)

17 сер 2026, 13:32
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Генштаб ЗСУ розповів про наслідки ураження російського підприємства «Комбинат Каменский» у Каменську-Шахтинському Ростовської області, удар по якому було завдано в ніч на 16 серпня.

Підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що «Комбинат Каменский» — це підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває, — наголосили у Генштабі.

Наслідки ураження підприємства «Комбинат Каменский», фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


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