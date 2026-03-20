Російський літак А-50 пошкоджено внаслідок атаки на Новгородську область — Генштаб
Сили оборони пошкодили дороговартісний російський літак А-50 та уразили завод у тимчасово окупованому Алчевську.
Про це сьогодні. 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що в ніч на сьогодні Сили оборони завдали уражень по важливих об'єктах російського агресора. Зокрема:
- уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області. Це підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії;
- уражено інфраструктуру полігону «Восточний» (Новопетрівка, ТОТ Запорізької області). Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
Також було уточнено результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область РФ).
Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію, — зазначили у Генштабі.
А-50 — це радянський/російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛО), створений на базі Іл-76. Вартість такого літака оцінюється у понад 300 млн дол. США.