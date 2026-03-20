Знищення російського вертольота, скріншот відео

Сили безпілотних систем знищили російський військовий вертоліт «Ка-52».

Про це сьогодні, 20 березня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Ворожий Ка-52 та екіпаж, що спробував евакуюватися, знищили Птахи СБС на Донеччині, — зазначив він.

За його словами, ворожий гелікоптер вполювали оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу «Балтика» 1-батальйону «Хижаки висот» 59-ї бригади Сил Безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка (Донецька область).