Уничтожение российского вертолета, скриншот видео

https://racurs.ua/n212747-bespilotniki-unichtojili-rossiyskiy-vertolet-ka-52-i-ekipaj-popytavshiysya-evakuirovatsya-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем знищили російський військовий вертоліт «Ка-52».

Про це сьогодні, 20 березня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Ворожий Ка-52 та екіпаж, що спробував евакуюватися, знищили Птахи СБС на Донеччині, — зазначив він.

За його словами, ворожий гелікоптер вполювали оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу «Балтика» 1-батальйону «Хижаки висот» 59-ї бригади Сил Безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка (Донецька область).