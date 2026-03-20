Уничтожение российского вертолета, скриншот видео

Беспилотники уничтожили российский вертолет «Ка-52» и экипаж, попытавшийся эвакуироваться (ВИДЕО)

20 мар 2026, 15:24
Сили безпілотних систем знищили російський військовий вертоліт «Ка-52».

Про це сьогодні, 20 березня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Ворожий Ка-52 та екіпаж, що спробував евакуюватися, знищили Птахи СБС на Донеччині, — зазначив він.

За його словами, ворожий гелікоптер вполювали оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу «Балтика» 1-батальйону «Хижаки висот» 59-ї бригади Сил Безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка (Донецька область).

В результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися. «По допомогу» ворожим пілотам прибули дрони пілотів 1 бату 414 обр «Птахи Мадяра» і завершили хробачий тріп, — додав Бровді.

Источник: Ракурс


