Россияне атаковали транспортную инфраструктуру в Сумах. Фото:

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Армія Росії атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Сумах.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа, яку вже ліквідували. Наразі відомо про чотирьох поранених. У лікарні в задовільному стані перебувають 62-річний чоловік та 36-річна жінка. Ще двоє постраждалих жінок 69 та 38 років отримали меддопомогу на місці. Про це Сумська міська військова адміністрація повідомила у Facebook.

Крім того, сьогодні вдень 65-річний сумчанин отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на межі Стецьківського та Битицького старостатів Сумської громади. Постраждалого у задовільному стані госпіталізували.

Водночас очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що внаслідок ворожих ударів по цивільній інфраструктурі та житловому сектору регіону постраждали шестеро мирних мешканців. Госпіталізувати довелося чотирьох жінок та двох чоловіків — мешканців Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад. Попередньо, серед постраждалих немає людей у важкому стані.

Нагадаємо, 10 червня російські загарбники атакували безпілотниками Немишлянський та Індустріальний райони Харкова. Під уларами росіян опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про десятьох постраждалих.