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Последствия российских обстрелов Харькова 10 июня, фото: ГСЧС
В Харькове 10 человек пострадали из-за ударов «шахедов» по двум районам (ФОТО)https://racurs.ua/n214341-v-harkove-10-chelovek-postradali-iz-za-udarov-shahedov-po-dvum-rayonam-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 червня, вдень атакували безпілотниками Немишлянський та Індустріальний райони Харкова.
Наразі відомо про десятьох постраждалих. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляють ДСНС та мер міста Ігор Терехов.
Зазначається, що під уларами рашистів знову опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Так, сталося влучання в одну з багатоповерхівок, спалахнули пожежі та першому та другому поверхах. Крім того, внаслідок падіння «шахеда» у Немишлянському районі загорівся автомобіль.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста.