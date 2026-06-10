Последствия российских обстрелов Харькова 10 июня, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 10 червня, вдень атакували безпілотниками Немишлянський та Індустріальний райони Харкова.

Наразі відомо про десятьох постраждалих. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомляють ДСНС та мер міста Ігор Терехов.

Зазначається, що під уларами рашистів знову опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Так, сталося влучання в одну з багатоповерхівок, спалахнули пожежі та першому та другому поверхах. Крім того, внаслідок падіння «шахеда» у Немишлянському районі загорівся автомобіль.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби міста.