Новые партии Javelin и зенитные боеприпасы пообещала Эстония Украине

Новые партии Javelin пообещала Эстония Украине. Фото: defence-ua.com

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Дополнительную военную помощь передаст Украине Эстония.

Украинские защитники получат 25 тыс. упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование и личное снаряжение. Кроме того, Таллин передаст Киеву боеприпасы, дополнительную партию ракет Javelin и зенитных боеприпасов. Об этом министр обороны Эстонии Кусти Салм заявил 25 февраля во время брифинга, передает «Суспільне».

Как известно, 18 февраля Эстония передала Украине снаряды для американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». А в декабре 2021 года министерство обороны Эстонии заявило о намерении передать Украине 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами к ним. Однако предоставление этого оружия ВСУ заблокировала Германия.

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Напомним, 1 февраля в Киев прибыл шестой самолет с военной помощью Соединенных Штатов Украине. На борту грузового самолета было 84 т патронов к стрелковому оружию.

Источник: «Суспільне»