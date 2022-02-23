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Помощь армии. Фото: УП

20 млн за сутки собрали украинцы на помощь армии — это больше, чем за год

23 фев 2022, 17:58
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Помощь армии массово начали оказывать украинцы — только за сутки фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» собрал больше, чем за весь прошлый год — более 20,5 млн грн.

Об этом заявил директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, передает «Украинская правда».

Мы получили 18 тыс. 510 транзакций только на благотворительные счета! Такого не было никогда в истории фонда. Тысячи украинцев и небезразличных со всего мира объединяются вокруг общего желания остановить главного мирового террориста современности. И мы это сделаем, — заявил он.

Директор фонда добавил, что фонд реализует глобальные проекты по укреплению противовоздушной обороны, развертыванию территориальной обороны и развитию нашего ракетного потенциала.



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Напомним, ранее мы сообщали, что новая кибератака началась в Украине 23 февраля после 15.00 по киевскому времени. По состоянию на момент написания новости не работали сайты Кабмина, Министерства иностранных дел Украины, СБУ и Верховной Рады. С трудом грузился сайт Министерства обороны Украины.

Источник: Украинская правда

Источник: Ракурс


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