Помощь армии. Фото: УП

https://racurs.ua/n167455-20-mln-za-sutki-sobrali-ukraincy-na-pomosch-armii-eto-bolshe-chem-za-god.html

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Помощь армии массово начали оказывать украинцы — только за сутки фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» собрал больше, чем за весь прошлый год — более 20,5 млн грн.

Об этом заявил директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, передает «Украинская правда».

Мы получили 18 тыс. 510 транзакций только на благотворительные счета! Такого не было никогда в истории фонда. Тысячи украинцев и небезразличных со всего мира объединяются вокруг общего желания остановить главного мирового террориста современности. И мы это сделаем, — заявил он.

Директор фонда добавил, что фонд реализует глобальные проекты по укреплению противовоздушной обороны, развертыванию территориальной обороны и развитию нашего ракетного потенциала.

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Напомним, ранее мы сообщали, что новая кибератака началась в Украине 23 февраля после 15.00 по киевскому времени. По состоянию на момент написания новости не работали сайты Кабмина, Министерства иностранных дел Украины, СБУ и Верховной Рады. С трудом грузился сайт Министерства обороны Украины.

Источник: Украинская правда