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Рада собралась ввести чрезвычайное положение в Украине

Рада собралась ввести чрезвычайное положение в Украине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 фев 2022, 17:36
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Верховная Рада 23 февраля собралась на внеочередное заседание.

Нардепы хотят ввести чрезвычайное положение в Украине — такое решение утром принял СНБО, теперь его должны утвердить в Раде. Кроме того, парламент перераспределит бюджет в пользу армии и введет особый режим работы Рады.



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Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, чрезвычайное положение вводится на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, где уже действует особый режим.

Ранее нардепы также разрешили правительству по своему усмотрению перераспределять средства из бюджета на защиту и оборону.

Источник: Ракурс


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