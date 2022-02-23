Рада собралась ввести чрезвычайное положение в Украине

https://racurs.ua/n167451-rada-sobralas-vvesti-chrezvychaynoe-polojenie-v-ukraine-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 23 февраля собралась на внеочередное заседание.

Нардепы хотят ввести чрезвычайное положение в Украине — такое решение утром принял СНБО, теперь его должны утвердить в Раде. Кроме того, парламент перераспределит бюджет в пользу армии и введет особый режим работы Рады.

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Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, чрезвычайное положение вводится на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, где уже действует особый режим.

Ранее нардепы также разрешили правительству по своему усмотрению перераспределять средства из бюджета на защиту и оборону.