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Ракурс
Рада зібралася запровадити надзвичайний стан в Україні, фото - Я.Доброносов

Рада зібралася запровадити надзвичайний стан в Україні (ТРАНСЛЯЦІЯ)

23 лют 2022, 17:36
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Верховна Рада 23 лютого зібралася на позачергове засідання.

Нардепи хочуть запровадити надзвичайний стан в Україні — таке рішення уранці запросила РНБО. Парламент перерозподілить бюджет на користь армії і запровадить особливий режим роботи Ради.



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Згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, надзвичайний стан запроваджується на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей, де з 2014 року вже діє особливий режим.

Раніше нардепи також дозволили уряду на свій розсуд перерозподіляти кошти з бюджету на захист та оборону.

Джерело: Ракурс


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