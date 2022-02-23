Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

https://racurs.ua/ua/n167454-brytanskyy-ministr-oborony-prygrozyv-putinu-poobicyav-naderty-dupu.html

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пригрозив Росії та особисто російському президенту Володимиру Путіну.

Погрожуючи главі країни-агресора він заявив, що шотландська гвардія «надерла дупу» царю в Криму в 1853 році та «ми завжди можемо зробити це знову». Про це повідомляє видання The Guardian.

Шотландська гвардія надерла дупу царю Миколі I в 1853 році в Криму — ми завжди можемо зробити це знову. Цар Микола I припустився тієї ж помилки, що й Путін… У нього не було ні друзів, ні союзів, — наголосив міністр.

За словами Воллеса, Велика Британія має тисячу людей у резерві для реагування на кризу.

Коментуючи рішення Путіна про визнання ЛДНР Воллес вжив сленговий вислів «gone full tonto», яке походить від іспанського слова, яке означає «безумство».

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Нагадаємо, Велика Британія запровадила проти Росії санкції на другий день після визнання главою РФ Володимиром Путіним фейкових ЛДНР. Обмеження ввели проти п’яти російських банків та наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та його племінника Ігоря Ротенберга.

Джерело: The Guardian