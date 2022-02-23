Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

https://racurs.ua/n167454-britanskiy-ministr-oborony-prigrozil-putinu-poobeschal-nadrat-zadnicu.html

Ракурс

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России и лично российскому президенту Владимиру Путину.

Угрожая главе страны-агрессора он заявил, что шотландская гвардия «надрала задницу» царю в Крыму в 1853 году и «мы всегда можем сделать это снова». Об этом сообщает издание The Guardian.

Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму — мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I допустил ту же ошибку, что и Путин… У него не было ни друзей, ни союзов, — подчеркнул министр.

По словам Уоллеса, Великобритания имеет тысячу человек в резерве для реагирования на кризис.

Комментируя решение Путина о признании ЛДНР Уоллес употребил сленговое выражение «gone full tonto», которое происходит от испанского слова, которое означает «безумие».

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Напомним, Великобритания ввела против России санкции на второй день после признания главой РФ Владимиром Путиным фейковых ЛДНР. Ограничения ввели против пяти российских банков и приближенных к Путину олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.

Источник: The Guardian