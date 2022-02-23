Британский министр обороны пригрозил Путину — пообещал «надрать задницу»https://racurs.ua/n167454-britanskiy-ministr-oborony-prigrozil-putinu-poobeschal-nadrat-zadnicu.htmlРакурс
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пригрозил России и лично российскому президенту Владимиру Путину.
Угрожая главе страны-агрессора он заявил, что шотландская гвардия «надрала задницу» царю в Крыму в 1853 году и «мы всегда можем сделать это снова». Об этом сообщает издание The Guardian.
Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму — мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I допустил ту же ошибку, что и Путин… У него не было ни друзей, ни союзов, — подчеркнул министр.
По словам Уоллеса, Великобритания имеет тысячу человек в резерве для реагирования на кризис.
Комментируя решение Путина о признании ЛДНР Уоллес употребил сленговое выражение «gone full tonto», которое происходит от испанского слова, которое означает «безумие».
Напомним, Великобритания ввела против России санкции на второй день после признания главой РФ Владимиром Путиным фейковых ЛДНР. Ограничения ввели против пяти российских банков и приближенных к Путину олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга.
Источник: The Guardian