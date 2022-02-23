Допомога армії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167455-20-mln-za-dobu-zibraly-ukrayinci-na-dopomogu-armiyi-ce-bilshe-nij-za-rik.html

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Допомогу армії масово почали надавати українці — лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» зібрав більше, ніж за весь минулий рік — понад 20,5 млн грн.

Про це заявив директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, передає «Українська правда».

Ми отримали 18 тис. 510 транзакцій лише на благодійні рахунки! Такого не було ніколи в історії фонду. Тисячі українців та небайдужих з усього світу об‘єднуються навколо спільного бажання зупинити головного світового терориста сучасності. І ми це зробимо, — заявив він.

Директор фонду додав, що фонд реалізовує глобальні проекти по зміцненню протиповітряної оборони, розгортанню територіальної оборони і розвитку нашого ракетного потенціалу.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нова кібератака почалася в Україні 23 лютого після 15.00 за київським часом. Станом на момент написання новини не працювали сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ України, СБУ та Верховної Ради. З труднощами вантажився сайт Міністерства оборони України.

Джерело: Українська правда