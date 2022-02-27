Диверсанти РФ у Києві розстріляли сім’ю з трьома дітьми. Фото: oboi-dlja-stola.ru

https://racurs.ua/ua/n167649-rosiyski-dyversanty-u-kyievi-rozstrilyaly-sim-u-z-troma-ditmy-foto.html

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Диверсійно-розвідувальна група Російської Федерації розстріляла родину з трьома дітьми у Києві.

Мирних людей вбили на вулиці Олени Теліги. Дорослі та одна дитина загинули. Жертвою окупантів стала учениця четвертого класу школи № 24. Про це повідомив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко у Facebook.

Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні зранку (26 лютого — ред.) на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від куль російського ворога батьки Поліни. Її сестричка перебуває в реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17. Маленький хлопчик госпіталізований в «Охматдит».

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Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України 26 лютого повідомляли, що в Україні за час вторгнення РФ від рук загарбників загинули 198 осіб, троє з них — діти. Ще 1 тис. 115 громадян, з яких 33 дитини, дістали поранення.