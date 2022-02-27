Війна Росії проти України триває вже четвертий день. Фото: itc.ua

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Війна Росії проти України триває вже четвертий день — українці запекло дають відсіч агресору.

Збройні сили України протягом доби планово нарощували угруповання, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках. Авіація за цей час здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків над столичним небом. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр 27 лютого повідомила у Facebook.

Зазначається, що Військово-морські мили зірвали висадку морського десанту у Чорноморській оперативній зоні. А в районі проведення ООС на Донбасі українські бійці ведуть активні мобільні пошуково-ударні дії. ЗСУ вже перейшли до маневрених дій.

Станом на 6.30 27 лютого ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та територіальна оборона. Як повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі українських телеканалів, третя ніч війни була в столиці спокійнішою, ніж дві попередніх.

Контролюється місто теробороною, добровольчими батальйонами, Збройними силами — тому на ранок ситуація в місті абсолютно контрольована і спокійна. Протягом ночі було декілька сутичок із ДРГ. На зараз усе спокійно, — зазначив Поворозник.

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у Facebook повідомив, що вранці 27 лютого відбувся прорив легкої техніки російських сил у Харків. Ворожу техніку помітили в центрі міста. Збройні сили України ліквідовують ворога, бронетехніка окупантів горить. Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що бої йдуть на Олексіївці, у центрі міста та в районі Гідропарку.

Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста, — написав Синєгубов.

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Держспецзв’язку повідомило, що в Харкові війська агресора підірвали газопровід. Також внаслідок обстрілу дев’ятиповерхового будинку за адресою вулиця Бучми, 40А загинула жінка похилого віку. У будівлі пошкоджені будівельні конструкції квартир на трьох поверхах.

Нагадаємо, ввечері 26 лютого Командування повітряних сил ЗСУ повідомлялося, що з початку вчорашньої доби російські військові втратили два літаки Іл-76 МД з десантом, три винищувачі Су-30 СМ, два винищувачі Су-25, понад десять вертольотів, колону техніки та ешелон з пальним.