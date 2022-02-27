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Ракурс
Василь Ломаченко, фото: РІА «Новости»

Ломаченко вступив до тероборони (ФОТО)

27 лют 2022, 19:33
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Василь Ломаченко, відомий український боксер, вступив до батальйону територіальної оборони міста Білгорода-Дністровського.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Віталій Граждан, опублікувавши відповідне фото.

Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко, — наголосив Граждан. — Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд.

Росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення до України, завдавши ударів у різних регіонах нашої держави.



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Василь Ломаченко (ліворуч), фото: Віталій Граждан

Нагадаємо, 2 лютого інший відомий український боксер — Володимир Кличко — записався до територіальної оборони Києва.

Джерело: Ракурс


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