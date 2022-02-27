Василь Ломаченко, відомий український боксер, вступив до батальйону територіальної оборони міста Білгорода-Дністровського.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Віталій Граждан, опублікувавши відповідне фото.

Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко, — наголосив Граждан. — Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд.