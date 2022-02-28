Усик та тренер «Шерифа» вступили в тероборону

Олександр Усик вступив до тероборони, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n167716-usyk-ta-trener-sheryfa-vstupyly-v-teroboronu.html

Ракурс

Олександр Усик, відомий український боксер, володар чемпіонських поясів за версіями WBA/WBO/IBF у надважкій вазі, вступив до лав територіальної оборони Києва, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ще один відомий спортивний діяч — тренер тираспольського клубу «Шериф» Юрій Вернидуб — вступ до лав добровольців Запоріжжя. 26 лютого Вернидуб повідомив, що повернувся до України.

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Нагадаємо, вчора, 27 лютого, стало відомо, що до лав тероборони Білгорода-Дністровського вступив інший відомий український боксер — Василь Ломаченко.