Сайт Кремля впав під натиском українських кібервійськ. Фото: Скріншот з фільму Місія нездійсненна

https://racurs.ua/ua/n167707-sayt-kremlya-vpav-pid-natyskom-kiberviysk-sekretni-dokumenty-vje-v-mereji.html

Ракурс

Сайт Кремля 27 лютого зламали українські кібервійська — базу телефонних номерів робітників адміністрації президента РФ Володимира Путіна опублікували в мережі.

У відкритому доступі опинилася вся база Кремля, починаючи від керівників адміністрації, закінчуючи їх журналістами, громадськими організаціями та навіть ворожками. Виявилося, що Путін має власних ворожок. Про це 28 лютого повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Посадовець закликав українців долучатися до інформаційної кампанії. Для цього варто лише зайти в чат-бот в Telegram «Власть РФ», де опубліковані всі телефони кремлівських працівників.

Витратьте 5 хвилин, наберіть кого-небудь, говорите, про що хочете, але запишіть і викладіть в соціальні мережі. Це буде великою доказовою базою, — додав радник міністра внутрішніх справ.



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Нагадаємо, 26 лютого низка російських сайтів перестали працювати або працювали з перебоями. А в ефірі російських телеканалів звучали українські пісні.