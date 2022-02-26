Хакери завалили сайт Кремля, на російському ТБ лунають українські пісні

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Хакери завалили сайт Кремля
Хакери завалили сайт Кремля, на російському ТБ лунають українські пісніhttps://racurs.ua/ua/n167633-hakery-zavalyly-sayt-kremlya-na-rosiyskomu-tb-lunaut-ukrayinski-pisni.htmlРакурс
Низка російських сайтів 26 лютого не працюють або вантажаться з перебоями.
Держспецзв’язку повідомляє про успішні кібератаки на РФ.
Сайт Роскомнагляду лежить, наче російські солдати на українських полях. Але найгарніше — росіяни зможуть вивчити українську мову, адже по російському телебаченню показують українські пісні, — повідомила прес-служба Держспецзв’язку.
Серед них такі ресурси:
Роскомнадзор
Сайт Президента РФ (Кремль)
Сайт Уряду
Сайт Держдуми
Сайт Ради Федерації
Держпослуги та інші.
Міністерство цифрової трансформації України вважає, що за цим можуть стояти хакери з Anonymous.
Також у мережі з’явилося відео, як у ефірі російських телеканалів звучать українські пісні.
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«Ракурс» повідомляв, що 25 лютого група хакерів Anonymous зламала ресурси Міноборони Росії і оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників.