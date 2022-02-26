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Ракурс
Хакери завалили сайт Кремля

Хакери завалили сайт Кремля, на російському ТБ лунають українські пісні

26 лют 2022, 17:28
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Низка російських сайтів 26 лютого не працюють або вантажаться з перебоями.

Держспецзв’язку повідомляє про успішні кібератаки на РФ.

Сайт Роскомнагляду лежить, наче російські солдати на українських полях. Але найгарніше — росіяни зможуть вивчити українську мову, адже по російському телебаченню показують українські пісні, — повідомила прес-служба Держспецзв’язку.

Серед них такі ресурси:

  • Роскомнадзор

  • Сайт Президента РФ (Кремль)

  • Сайт Уряду

  • Сайт Держдуми

  • Сайт Ради Федерації

  • Держпослуги та інші.

Міністерство цифрової трансформації України вважає, що за цим можуть стояти хакери з Anonymous.

Також у мережі з’явилося відео, як у ефірі російських телеканалів звучать українські пісні.



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«Ракурс» повідомляв, що 25 лютого група хакерів Anonymous зламала ресурси Міноборони Росії і оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників.

Джерело: Ракурс


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