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Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено, фото: КМДА
Автівки у смузі громадського транспорту вважатимуться ДРГ — КМДАhttps://racurs.ua/ua/n167706-avtivky-u-smuzi-gromadskogo-transportu-vvajatymutsya-drg-kmda.htmlРакурс
У Києві автомобілям суворо заборонено займати смугу громадського транспорту.
Про це попереджає прес-служба КМДА.
Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що користуватися смугою громадського транспорту мають право такі транспортні засоби:
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- авто зі спецвантажами;
- громадський транспорт;
- військова техніка;
- карети швидкої допомоги.
Місто живе в умовах воєнного стану, — наголошують у КМДА. — Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку.
Нагадаємо, за інформацією видання The Times, у Києві діють понад 400 російських диверсантів.