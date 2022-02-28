У Києві автомобілям суворо заборонено займати смугу громадського транспорту.

Про це попереджає прес-служба КМДА.

Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що користуватися смугою громадського транспорту мають право такі транспортні засоби:

.

Місто живе в умовах воєнного стану, — наголошують у КМДА. — Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку.