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Ракурс
Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено, фото: КМДА

Автівки у смузі громадського транспорту вважатимуться ДРГ — КМДА

28 лют 2022, 11:06
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У Києві автомобілям суворо заборонено займати смугу громадського транспорту.

Про це попереджає прес-служба КМДА.

Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що користуватися смугою громадського транспорту мають право такі транспортні засоби:



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  • авто зі спецвантажами;
  • громадський транспорт;
  • військова техніка;
  • карети швидкої допомоги.

Місто живе в умовах воєнного стану, — наголошують у КМДА. — Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку.

Нагадаємо, за інформацією видання The Times, у Києві діють понад 400 російських диверсантів.

Джерело: Ракурс


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