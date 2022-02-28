Делегація України прибула на кордон для переговорів з РФ. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n167705-delegaciya-ukrayiny-prybula-na-kordon-dlya-peregovoriv-z-rf.html

Ракурс

Українська делегація 28 лютого прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Ключове питання перемовин — негайне припинення вогню та відведення військ країни-агресора із території України. Про це повідомили прес-служби Офісу президента та Верховної Ради України.

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Зазначається, що українську сторону в переговорах представляють голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Нагадаємо, 27 лютого президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком дійшли згоди про проведення переговорів між українською та російською делегаціями, котрі мають зустрітися на річці Прип’ять. Український лідер згодом заявив, що не дуже вірить у результативність цієї зустрічі.