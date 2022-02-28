Делегация Украины прибыла на границу для переговоров с РФ. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n167705-delegaciya-ukrainy-pribyla-na-granicu-dlya-peregovorov-s-rf.html

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Украинская делегация 28 февраля прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск страны-агрессора с территории Украины. Об этом сообщили пресс-службы Офиса президента и Верховной Рады Украины.

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Отмечается, что украинскую сторону на переговорах представляют глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко пришли к согласию о проведении переговоров между украинской и российской делегациями, которые должны встретиться на реке Припять. Украинский лидер позже заявил, что не очень верит в результативность этой встречи.