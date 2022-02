Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку Україні, відвідавши вечірню літургію української церкви в Лондоні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила українка Ольга Муха, яка живе у Лондоні, опублікувавши відповідне фото.

Зазначається, що Джонсон прийшов до української церкви вчора, 27 лютого.

За інформацією британського видання GB News, Джонсон відвідав храм Української католицької Церкви у Великій Британії — Катедральний храм Пресвятої Родини.

Виступаючи перед після служби, Джонсон наголосив, що Володимир Путін неодмінно зазнає невдачі. Британський прем'єр назвав російське вторгнення в Україну «катастрофою».

'The candle of freedom may burn low in Ukraine… I want you to know that we in the UK will stand by Ukraine… until that candle blazes bright again'



Boris Johnson addresses the Ukrainian Cathedral of the Holy Family in Mayfair.



