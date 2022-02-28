Премьер Великобритании посетил службу в украинской церкви в Лондоне, фото: Ольга Муха

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Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку Україні, відвідавши вечірню літургію української церкви в Лондоні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила українка Ольга Муха, яка живе у Лондоні, опублікувавши відповідне фото.

Зазначається, що Джонсон прийшов до української церкви вчора, 27 лютого.

За інформацією британського видання GB News, Джонсон відвідав храм Української католицької Церкви у Великій Британії — Катедральний храм Пресвятої Родини.

Виступаючи перед після служби, Джонсон наголосив, що Володимир Путін неодмінно зазнає невдачі. Британський прем'єр назвав російське вторгнення в Україну «катастрофою».

Йому не вдасться розгромити Україну. І ми, у Великій Британії, зробимо все, що у наших силах, аби забезпечити такий результат, — наголосив він.