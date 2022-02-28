У Києві орудують понад 400 російських найманців для вбивства Зеленського. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n167697-u-kyievi-oruduut-ponad-400-naymanciv-rf-dlya-vbyvstva-zelenskogo-the-times.html

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Російські найманці у Києві отримали наказ знищити представників керівництва України.

В українській столиці діють понад 400 найманців Кремля. Їм поставили завдання вбити президента Зеленського, членів Кабінету міністрів, і підготувати ґрунт для взяття міста під контроль Москви. Про це повідомляє видання The Times.

Зазначається, що Кремль пообіцяв за це найманцям «солідний фінансовий бонус». За інформацією видання, ще п’ять тижнів тому російська приватна військова кампанія «Вагнера» надіслала найманців з Африки з місією обезголовити українську владу.

Видання пише, що інформація про місію «вагнерівців» потрапила на стіл українського уряду вранці 26 лютого, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину. Це було зроблено для того, щоб очистити місто від російських диверсантів.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва позначила його «як ціль номер один», а його родину — «як ціль номер два». Глава держави переконує, що російські окупанти хочуть його знищити.

Джерело: The Times