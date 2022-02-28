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Пограничники пытаются получить списки пленных героев со Змеиного. Фото:

Пограничники пытаются получить списки пленных героев со Змеиного

28 фев 2022, 16:31
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Державна прикордонна служба планує через міжнародні гуманітарні організації спробувати отримати списки захисників.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, передає «Українська правда».

Повідомляється, що з відео, оприлюднених російськими медіа, вдалося впізнати низку військових з особового складу захисників Зміїного, але кількість захоплених у полон наразі невідома. Також невідомо, чи були серед захисників острова загиблі, оскільки територія Зміїного наразі контролюється ворогом.



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що морські піхотинці та прикордонники з українського острова Зміїний живі. Військовослужбовці двічі відбили напади російських окупантів, але не могли продовжити захист острова.

Джерело: Українська правда

Источник: Ракурс


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