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Пограничники пытаются получить списки пленных героев со Змеиного. Фото:
Пограничники пытаются получить списки пленных героев со Змеиногоhttps://racurs.ua/n167725-pogranichniki-pytautsya-poluchit-spiski-plennyh-geroev-so-zmeinogo.htmlРакурс
Державна прикордонна служба планує через міжнародні гуманітарні організації спробувати отримати списки захисників.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, передає «Українська правда».
Повідомляється, що з відео, оприлюднених російськими медіа, вдалося впізнати низку військових з особового складу захисників Зміїного, але кількість захоплених у полон наразі невідома. Також невідомо, чи були серед захисників острова загиблі, оскільки територія Зміїного наразі контролюється ворогом.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що морські піхотинці та прикордонники з українського острова Зміїний живі. Військовослужбовці двічі відбили напади російських окупантів, але не могли продовжити захист острова.
Джерело: Українська правда