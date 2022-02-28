Задачу заброшенных в Киев диверсантов назвали в Офисе президента

Враг активно задействует диверсантов, фото: 4gamer

https://racurs.ua/n167724-zadachu-zabroshennyh-v-kiev-diversantov-nazvali-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Диверсанти, яких Росія задіює в Києві, мають своїм головним завданням знищення представників влади України — не лише президента Володимира Зеленського, а й загалом вище військово-політичне керівництво України.

Про це в ефірі телеканалу «Настоящее время» заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Я знаю 6−8 випадків, коли диверсанти давали таке свідчення, — зазначив він.

За його словами, в місті працюють контрдиверсійні системи. В урядовому кварталі Києва вже було «кілька сутичок», зокрема біля Офісу президента. Наразі всіх диверсантів було ліквідовано.

Водночас Арестович не зміг відповісти на запитання, чи були цими диверсантами так звані «вагнерівці», інформація про що з’явилася у ЗМІ.

Вони йдуть нам у такому вигляді, що дуже важко встановити, хто вони… Не важливо, хто це, важливо, що це російські диверсанти, — наголосив Арестович.

Арестович зазначив, що серед таких диверсантів є і особи, які володіють українською мовою.

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Готували їх детально, знають місцевість, — зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією видання The Times, у Києві діють понад 400 найманців Кремля, завданням яких є вбити президента, членів Кабміну та підготувати ґрунт для взяття міста під контроль Москви.