Мэру-предателю из Купянска сообщили о подозрении

Мэр Купянска. Фото:

https://racurs.ua/n167723-meru-predatelu-iz-kupyanska-soobschili-o-podozrenii.html

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Мэр Купянска, что в Харьковской области, Геннадий Мацегора от ОПЗЖ, сдал город российским оккупантам. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает Офис генпрокурора.

До этого, 27 февраля, Купянский городской голова обратился к командованию российских оккупационных войск с предложением в предоставлении поддержки и материального обеспечения во время пребывания российских военных на территории города. Он обеспечил военнослужащих вооруженных сил РФ транспортом, жильем, топливом и едой на время их пребывания.

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Сообщается, что он действовал умышленно, с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в интернете. В результате этих действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Харьковщине военные провели спецоперацию, в ходе которой по статье «Государственная измена» были задержаны мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.