Меру-зраднику з Куп’янська повідомили про підозру

Мер Куп'янська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n167723-meru-zradnyku-z-kup-yanska-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Мер Куп’янська, що на Харківщині, Геннадій Мацегора від ОПЗЖ, здав місто російським окупантам. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

До цього, 27 лютого, Куп’янський міський голова звернувся до командування російських окупаційних військ з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час перебування російських військових на території міста. Він забезпечив військовослужбовців збройних сил РФ транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

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Повідомляється, що він діяв умисно, з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в інтернеті. Внаслідок цих дій територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Харківщині військові провели спецоперацію, в ході якої за статтею «Державна зрада» були затримані мер Південного Олександр Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор.