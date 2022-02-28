Олексій Арестович, фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/ua/n167722-ukrayina-na-peregovorah-vymagaie-vyvedennya-rosiyskyh-viysk-z-krymu-ta-donbasu.html

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Українська делегація, яка сьогодні, 28 лютого, проводить переговори з росіянами на території Білорусі, вимагає виведення російських військ з усієї території України, включаючи Крим та Донбас.

Про це в ефірі телеканалу «Настоящее время» заявив радник голови Офісі президента Олексій Арестович.

Водночас Арестович не став розкривати деталі, посилаючись на вимоги Віденської дипломатичної конвенції, яка вимагає, щоб хід переговорів не висвітлювався до того, як сторони не висловлять загальне комюніке.

Позиція наша приблизно зрозуміла — ніяких умов ультиматумів, — додав він.

Арестович зазначив, що російська сторона, першого разу звернувшись щодо переговорів, висунула Україні умову капітулювати перед початком їх проведення.

Ми посміялися від душі в офісі й першого разу відмовили в переговорах. А от коли вони вдруге попросили — а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що каже, з моєю точки зору — і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися, — наголосив Арестович.

Наші умови зрозумілі — конкретику ми не можемо зараз сказати, але — припинення вогню та виведення всіх російських військ. Я думаю, це те, що лежить на столі з нашого боку, — зазначив він.

Арестович уточнив, що під вимогою виведення російських військ мається на увазі також Донбас і Крим.

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Всіх військ з території України, — наголосив він.

Водночас Арестович зазначив, що сьогоднішні переговори є скоріше консультаціями, першою «пробою пера». Очолює делегацію з українського боку міністр оборони Олексій Резніков.