В Україні пропагандистські телеканали окупанта заблокував YouTube

https://racurs.ua/ua/n167726-v-ukrayini-propagandystski-telekanaly-okupanta-zablokuvav-youtube.html

Ракурс

YouTube, відомий відеосервіс, заблокував пропагандистські російські канали в Україні.

Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав’язувати свої фейки у нашій країні. Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.

Відсьогодні у нас недоступні: «Первый канал», «Россия 24» і «Россия 1», TASS, «РИА Новости», РБК, «Телеканал Звезда» і ще ряд каналів. Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги, — йдеться в повідомленні.

.

Раніше компанія Google призупинила можливість монетизації низки російських каналів, зокрема RT на YouTube.

Нагадаємо, що успішна хакерська атака була здійснена на низку російських ЗМІ. На стартових сторінках цих сайтів хакери залишили повідомлення із закликом до росіян припинити війну Росії проти України.