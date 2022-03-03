Зеленский Путину — Что ты хочешь? Убирайся или сядь за стол переговоров

https://racurs.ua/n167897-zelenskiy-putinu-chto-ty-hochesh-ubiraysya-ili-syad-za-stol-peregovorov.html

Ракурс

Володимир Зеленський під час прес-конференції з іноземними ЗМІ закликав Путіна забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.

Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти — сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем — я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? — звернувся Зеленський до Путіна.

Зеленський нагадав Путіну, що російські окупанти привезли з собою в Україну крематорії, оскільки заздалегідь не мали наміру показувати своїм матерям убитих дітей.

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