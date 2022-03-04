К Запорожской АЭС прорвались оккупанты – какие угрозы, что происходить

https://racurs.ua/n167912-k-zaporojskoy-aes-prorvalis-okkupanty-kakie-ugrozy-chto-proishodit.html

Ракурс

Запорізька АЕС станом на ранок 4 березня залишається гарячою точкою — майданчик атомної електростанції захопили російські окупанти.

Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію. Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України

Енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність, змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

О 6.20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідовано. Жертв та постраждалих немає, — повідомили в ДСНС.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів не допустити кінця Європи через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі Запорізької області.

Російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх… хто знає слово Чорнобиль… Росія хоче це повторити та вже повторює, але в шість разів більше, — заявив глава держави.

Він наголосив, що вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору.

Кричіть своїм політикам: Україна — це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух — це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська, — наголосив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вирішило запустити у режимі цілодобової роботи Центр інцидентів та надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, яку спричинили обстріли російських загарбників.

Нагадаємо, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції.