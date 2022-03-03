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Воздушные силы показали аэродромы, используемые российскими фашистами
Воздушные силы показали аэродромы, используемые российскими фашистами (ФОТО)https://racurs.ua/n167911-vozdushnye-sily-pokazali-aerodromy-ispolzuemye-rossiyskimi-fashistami-foto.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ показали основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, і повідомили, що в Білорусь завезли нові ракети до «Іскандерів».
На своїй сторінці у ФБ Повітряні сили виклали супутникові знімки білоруських аеродромів Барановичі, Мачуліщі та російському Шаталово.
Це головні аеропорти, звідки РФ завдає авіаудари Україною, а в «братську» Білорусь завезли нові ракети до «іскандерів», — йдеться в описі до знімків.
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