Воздушные силы показали аэродромы, используемые российскими фашистами

https://racurs.ua/n167911-vozdushnye-sily-pokazali-aerodromy-ispolzuemye-rossiyskimi-fashistami-foto.html

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Повітряні сили ЗСУ показали основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, і повідомили, що в Білорусь завезли нові ракети до «Іскандерів».

На своїй сторінці у ФБ Повітряні сили виклали супутникові знімки білоруських аеродромів Барановичі, Мачуліщі та російському Шаталово.

Це головні аеропорти, звідки РФ завдає авіаудари Україною, а в «братську» Білорусь завезли нові ракети до «іскандерів», — йдеться в описі до знімків.

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