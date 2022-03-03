Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воздушные силы показали аэродромы, используемые российскими фашистами

Воздушные силы показали аэродромы, используемые российскими фашистами (ФОТО)

3 мар 2022, 23:55
999

Повітряні сили ЗСУ показали основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, і повідомили, що в Білорусь завезли нові ракети до «Іскандерів».

На своїй сторінці у ФБ Повітряні сили виклали супутникові знімки білоруських аеродромів Барановичі, Мачуліщі та російському Шаталово.

Це головні аеропорти, звідки РФ завдає авіаудари Україною, а в «братську» Білорусь завезли нові ракети до «іскандерів», — йдеться в описі до знімків.

Супутникові знімки аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово



.

Супутникові знімки аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово

Супутникові знімки аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров