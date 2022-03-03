Повітряні сили показали аеродроми, звідки російські фашисти бомблять Україну

https://racurs.ua/ua/n167911-povitryani-syly-pokazaly-aerodromy-yaki-vykorystovuut-rosiyski-fashysty-foto.html

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Повітряні сили ЗСУ показали основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, і повідомили, що в Білорусь завезли нові ракети до «Іскандерів».

На своїй сторінці у ФБ Повітряні сили виклали супутникові знімки білоруських аеродромів Барановичі, Мачуліщі та російському Шаталово.

Це головні аеропорти, звідки РФ завдає авіаудари Україною, а в «братську» Білорусь завезли нові ракети до «іскандерів», — йдеться в описі до знімків.

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