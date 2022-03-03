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Ракурс
Повітряні сили показали аеродроми, звідки російські фашисти бомблять Україну

Повітряні сили показали аеродроми, які використовують російські фашисти (ФОТО)

3 бер 2022, 23:55
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Повітряні сили ЗСУ показали основні аеродроми, звідки РФ здійснює авіаудари по Україні, і повідомили, що в Білорусь завезли нові ракети до «Іскандерів».

На своїй сторінці у ФБ Повітряні сили виклали супутникові знімки білоруських аеродромів Барановичі, Мачуліщі та російському Шаталово.

Це головні аеропорти, звідки РФ завдає авіаудари Україною, а в «братську» Білорусь завезли нові ракети до «іскандерів», — йдеться в описі до знімків.

Супутникові знімки аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово



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Супутникові знімки аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово

Супутникові знімки аеродромів Барановичі, Мачуліщі та Шаталово

Джерело: Ракурс


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