Пентагон повідомив кількість випущених по Україні російських ракет

https://racurs.ua/ua/n167910-pentagon-povidomyv-kilkist-vypuschenyh-po-ukrayini-rosiyskyh-raket.html

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З початку війни Росія випустила 480 ракет по Україні. Більшість з них полетіла з території України, ще понад 160 з Росії, 70 — з Білорусі та 10 — з Чорного моря.

Крім того, Росія направила приблизно 90% бойової потужності, яку вона зібрала для свого вторгнення через кордон і в Україну, заявив високопоставлений чиновник з оборони США під час прес-брифінгу в четвер. Його цитує Forbs.

Пентагон вважає, що українські міста на півночі та сході залишаються під потужним бомбардуванням протягом тижня після вторгнення, хоча російські війська «значно застопорені» на півночі України.

Пентагон не може самостійно перевірити повідомлення про те, що Херсон знаходиться під контролем Росії, оскільки обидві сторони «досі воюють».

За словами співробітника Міноборони, російські війська знаходяться на околицях Києва на півночі та північному заході, а довжелезний військовий конвой залишається в глухому куті.

Високопоставлений чиновник з оборони сказав, що російські війська, схоже, намагаються дістатися до Києва, але зустріли сильний опір і мають проблеми з постачанням.

Водночас жодна з російських частин за межами Києва не перебуває ближче ніж за 25 км від міста.

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Бомбардування Чернігова та Харкова посилюється, і є ознаки того, що російські війська перебувають «недалеко від міста» у Харкові. Росіяни наступають на Маріуполь з півночі та з берегової лінії «з очевидним наміром ізолювати місто».

Повітряний простір над Україною залишається «оспорюваним» (за визначенням Міноборони США), а українська протиповітряна оборона все ще є ефективною.