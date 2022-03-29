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ЗСУ «задвухсотили» командира 200-ї мотострілецької бригади рф
ЗСУ «задвухсотили» командира 200-ї мотострілецької бригади рфhttps://racurs.ua/ua/n168995-zsu-zadvuhsotyly-komandyra-200-yi-motostrileckoyi-brygady-rf.htmlРакурс
Війна в Україні триває, захисники вправно знищують російських окупантів. Цього разу ЗСУ відзначилися в боях під Харковом.
Українська армія ліквідувала командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.
Як відомо, 200 бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої «спеціальної військової операції».
За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1 тис. 500 військовослужбовців.
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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня ворог втратив:
- 597 танків;
- 1 тис. 710 бойових броньованих машин;
- 303 одиниці артилерійських систем;
- 96 одиниць РСЗВ;
- 54 одиниці засобів ППО;
- 127 літаків;
- 129 гелікоптерів;
- 1 тис. 178 одиниць автомобільної техніки;
- сім кораблів/катерів;
- 73 цистерни з ПММ;
- 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 21 одиницю спеціальної техніки;
- чотири пускові установки ОТРК.