Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ «задвухсотили» командира 200-ї мотострілецької бригади рф

ЗСУ «задвухсотили» командира 200-ї мотострілецької бригади рф

29 бер 2022, 13:24
999

Війна в Україні триває, захисники вправно знищують російських окупантів. Цього разу ЗСУ відзначилися в боях під Харковом.

Українська армія ліквідувала командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.

Як відомо, 200 бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої «спеціальної військової операції».

За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1 тис. 500 військовослужбовців.



.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня ворог втратив:

  • 597 танків;
  • 1 тис. 710 бойових броньованих машин;
  • 303 одиниці артилерійських систем;
  • 96 одиниць РСЗВ;
  • 54 одиниці засобів ППО;
  • 127 літаків;
  • 129 гелікоптерів;
  • 1 тис. 178 одиниць автомобільної техніки;
  • сім кораблів/катерів;
  • 73 цистерни з ПММ;
  • 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 21 одиницю спеціальної техніки;
  • чотири пускові установки ОТРК.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів